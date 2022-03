Oscar 2022 से गायब दिखा Dilip Kumar और Lata Mangeshkar का नाम, चाहने वालों ने सुनाई खरी-खोटी

मुंबई: 94वें अकेदमी अवॉर्ड्स (94th Academy Awards) के ‘यादों के गलियारों’ सेगमेंट से भारत के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार (Dilip Kumar) और महान सिंगर लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) गायब दिखीं। ऑस्कर (Oscar 2022) अवॉर्ड्स सेरेमनी में हर साल उन दिग्गजों को याद किया जाता है, जिन्होंने हाल फिलहाल में दुनिया को अलविदा कहा हो।

2022 के ऑस्कर अवॉर्ड्स (Oscar 2022 Awards) से भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) के इन दो दिवंगत दिग्गज कलाकारों का नाम गायब दिखने से भारतीय सिनेमाई फैंस काफी निराश हैं। इसे लेकर दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के फैंस अकेदमी अवॉर्ड आयोजकों को खरी खोटी सुना रहे हैं।

The amazing world-record setting #LataMangeshkar (who passed away from Covid) sang more songs for more movies than shown in all Oscars combined. Yet, the #Oscars2022 #Inmemoriam did not see it fit to honor her even with a mention. Sometimes, I think, colonialism still lives on..

— sandeep jain (Sandy) (@sandeep31352176) March 28, 2022