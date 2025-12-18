Dimensity 6400 Processor और 12.1″ 2.5K LCD डिस्प्ले वाला नया Lenovo टैबलेट भारत में लॉन्च, प्री-बुकिंग लाइव

Tech News: लेनोवो ने भारत में अपना लेटेस्ट Lenovo Idea Tab Plus टैबलेट लॉन्च कर दिया है, और इस डिवाइस की प्री-बुकिंग अभी चल रही है। यह डिवाइस Dimensity 6400 Processor और 12.1″ 2.5K LCD डिस्प्ले के साथ दो स्टोरेज ऑप्शन और दो कलर ऑप्शन में आता है।

लेनोवो आइडिया टैब प्लस टैबलेट में स्लिम और हल्का डिज़ाइन है, जिसकी मोटाई 6.29mm और वज़न 530gm है। इसमें 12.1″ 2.5K LCD डिस्प्ले है जो 90Hz रिफ्रेश रेट, 96% DCI-P3 कलर गैमट और 800nits हाई ब्राइटनेस मोड को सपोर्ट करता है। खास बात यह है कि डिस्प्ले TUV Rheinland-सर्टिफाइड है और यह कम ब्लू लाइट और सटीक कलर विज़ुअल्स के साथ आंखों के लिए सुरक्षित डिस्प्ले है। यह डिवाइस MediaTek Dimensity 6400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से पावर्ड है, और इसमें 8GB/12GB LPDDR4X RAM और 256GB UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज है। डिवाइस में 2TB तक का माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट भी मिल सकता है।

डिवाइस में बॉक्स के बाहर Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है (दो साल के Android OS अपग्रेड के वादे के साथ)। इसकी बैटरी स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, इसमें 10200mAh की बड़ी बैटरी है, और इसमें 45W का फास्ट चार्ज सपोर्ट है। डिवाइस पर 13 घंटे तक YouTube स्ट्रीमिंग टाइम का भी दावा किया गया है। 13MP रियर/8MP फ्रंट कैमरे, डॉल्बी एटमॉस के साथ क्वाड स्पीकर, 5G नेटवर्क, WiFi 5 और ब्लूटूथ 5.2 भी दिए जा रहे हैं।

Idea Tab Plus टैबलेट में लेनोवो स्मार्ट कनेक्ट फंक्शनैलिटी है, और इसका इस्तेमाल शेयर हब के ज़रिए आसानी से फ़ाइल शेयरिंग, क्रॉस कंट्रोल के ज़रिए आसान नेविगेशन, विंडोज पर एंड्रॉयड ऐप्स की स्ट्रीमिंग, और स्मार्ट क्लिपबोर्ड के साथ तुरंत कॉपी पेस्ट के लिए किया जा सकता है। इसके AI फीचर्स के बारे में बात करें तो, सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन, ऐप्स स्विच किए बिना ट्रांसलेट, और लेनोवो AI नोट्स दिए गए हैं। डिवाइस में लेनोवो नोटपैड, स्क्विड, नेबो, और माईस्क्रिप्ट कैलकुलेटर भी हैं, और यह बॉक्स के अंदर लेनोवो टैब पेन के साथ आएगा।

कीमत और उपलब्धता

Lenovo Idea Tab Plus टैबलेट के 8GB/256GB और 12GB/256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत क्रमशः INR 27,999 (असली लिस्ट प्राइस – INR 40,001) और INR 30,999 (असली लिस्ट प्राइस – INR 45,001) है। डिवाइस के लिए प्री-बुकिंग अभी ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव है, और Amazon लिस्टिंग से यह भी कन्फर्म होता है कि यह शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा, टैबलेट के साथ 1,186 My Lenovo Rewards और Buy Now Pay Later (12 महीनों में INR 2,333/INR 2,583) जैसे फायदे भी मिल रहे हैं। क्लाउड ग्रे और लूना ग्रे कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं।