‘Pawry Girl’ का नया वर्जन आया , वीडियो देख लोग बोले- ये बेस्ट वर्जन है

New version of pawari ho rahi hai: पाकिस्तान की दनानीर मुबीन (Dananeer mobeen) को दुनिया 'पावरी गर्ल' (Pawari Girl) के नाम से पहचानी है। जानते हैं न, वो कैसे 'ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी पावरी (पार्टी) हो रही है' बोलकर रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बना गई थीं। खैर, अब हुआ यह है कि दनानीर ने अपने 'पावरी हो रही है' ( Pawari ho rahi hai) का एक नया वर्जन (New Version) पेश किया है, जिसे देखकर एक बार फिर सोशल मीडिया की पब्लिक 'पावरी-पावरी' कर रही है। क्या आपने देखा वीडियो?