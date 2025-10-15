कल होगा IPS वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार, नौ दिनों बाद परिजन हुए राजी

IPS Y Puran Kumar suicide case: हरियाणा के एडीजीपी और IPS वाई पूरन कुमार के शव का बुधवार को पोस्टमार्टम होगा। नौ दिन बाद उनके परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हुए हैं। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में बुधवार सुबह दिवंगत आईपीएस के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिसके बाद शाम को करीब 4:00 बजे अंतिम संस्कार किए जाने की संभावना है।

दरअसल, आठ दिन से IPS वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए गतिरोध चल रहा था। पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत कौर और उनकी दोनों बेटियां आरोपियों में शामिल डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अड़े हुए थे। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में इन दोनों समेत नौ वरिष्ठ अधिकारियों पर अपने इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

डीजीपी शत्रुजीत कपूर को नायब सिंह सैनी की सरकार की ओर से छुट्टी पर भेजने के बाद इस मामले में गठित 31 सदस्यीय कमेटी संतुष्ट हो गई थी। कमेटी ने इस कदम को सही बताया है और अपील की है कि इस घटना को लेकर प्रदर्शन कर रही सभी संस्थाएं शांति और संयम के साथ अपना संघर्ष जारी रखें।

कमेटी ने बुधवार को चंडीगढ़ के होटल माउंट व्यू से पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया (Governor Gulabchand Kataria) के निवास तक एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाने का ऐलान किया है। जिसके बाद राज्यपाल को IPS वाई पूरन कुमार और उनके परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।