  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. कल होगा IPS वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार, नौ दिनों बाद परिजन हुए राजी

कल होगा IPS वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार, नौ दिनों बाद परिजन हुए राजी

IPS Y Puran Kumar suicide case: हरियाणा के एडीजीपी और IPS वाई पूरन कुमार के शव का बुधवार को पोस्टमार्टम होगा। नौ दिन बाद उनके परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हुए हैं। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में बुधवार सुबह दिवंगत आईपीएस के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिसके बाद शाम को करीब 4:00 बजे अंतिम संस्कार किए जाने की संभावना है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IPS Y Puran Kumar suicide case: हरियाणा के एडीजीपी और IPS वाई पूरन कुमार के शव का बुधवार को पोस्टमार्टम होगा। नौ दिन बाद उनके परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हुए हैं। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में बुधवार सुबह दिवंगत आईपीएस के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिसके बाद शाम को करीब 4:00 बजे अंतिम संस्कार किए जाने की संभावना है।

पढ़ें :- Puran Kumar Suicide Case : हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा, OP सिंह नए कार्यवाहक DGP

दरअसल, आठ दिन से IPS वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए गतिरोध चल रहा था। पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत कौर और उनकी दोनों बेटियां आरोपियों में शामिल डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अड़े हुए थे। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में इन दोनों समेत नौ वरिष्ठ अधिकारियों पर अपने इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

डीजीपी शत्रुजीत कपूर को नायब सिंह सैनी की सरकार की ओर से छुट्टी पर भेजने के बाद इस मामले में गठित 31 सदस्यीय कमेटी संतुष्ट हो गई थी। कमेटी ने इस कदम को सही बताया है और अपील की है कि इस घटना को लेकर प्रदर्शन कर रही सभी संस्थाएं शांति और संयम के साथ अपना संघर्ष जारी रखें।

कमेटी ने बुधवार को चंडीगढ़ के होटल माउंट व्यू से पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया (Governor Gulabchand Kataria) के निवास तक एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाने का ऐलान किया है। जिसके बाद राज्यपाल को IPS वाई पूरन कुमार और उनके परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।

पढ़ें :- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच​कर IPS वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की, अर्पित की श्रद्धांजलि
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कल होगा IPS वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार, नौ दिनों बाद परिजन हुए राजी

कल होगा IPS वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम और अंतिम...

जीतनराम मांझी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, बहू दीपा कुमारी को यहां से दिया टिकट

जीतनराम मांझी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, बहू दीपा...

राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा: चलती बस में लगी आग, कई यात्री आग में झुलसे, स्थिति गंभीर

राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा: चलती बस में लगी आग,...

योगी सरकार ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दिया तोहफा, 18 से 30 अक्तूबर तक चलेंगी अतिरिक्त बसें

योगी सरकार ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दिया तोहफा, 18...

IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या हमारे समाज और सिस्टम की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी : राहुल गांधी

IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या हमारे समाज और सिस्टम की...

ठगों की जमात ही महाठगबंधन,विपक्ष को भली-भांति मालूम है इस चुनाव में खिसक चुकी है उनकी जमीन: ललन सिंह

ठगों की जमात ही महाठगबंधन,विपक्ष को भली-भांति मालूम है इस चुनाव में...