ताबूत की लाश पास खड़े रो रहे थे परिजन, अचानक उठ चलने लगी बॉडी और फिर...

नई दिल्ली: इन दिनो वीडियोज को बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से बनाकर लोगों के साथ प्रैंक किया जाता है। यूट्यूब पर आपने ऐसे कई सारे वीडियोज देखें होंगे, जिसमें कोई नकली भूत बनकर प्रैंक करता है तो कभी कोई जोम्बी बन कर खुले मार्केट में चला जाता है। वहीं जिन लोगों के साथ ये प्रैंक होता है, उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोज को एक बहुत बड़ा वर्ग देखता है। यही एक कारण है, जिसके चलते इन पर लाखों करोड़ों की संख्या में व्यूज आते हैं।

इसी कड़ी में इन दिनों कुछ ऐसा ही एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स की मौत हो गई है और उसकी लाश को ताबूत में रखा गया है। इसके बाद जो होता है उसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे।

ताबूत में लाश को आराम से लिटाया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मृत शख्स के दोस्त और परिजन काफी दुखी हैं। वहीं एक महिला मृत शख्स के पास खड़ी है और दुखी होकर रो रही है। पास में खड़े लोग उस महिला को सबलता देते दिख रहें हैं। अचानक से मृत शख्स जिंदा हो जाता है और ताबूत से बाहर निकल जाता है। इसे देख पास खड़े लोग काफी डर जाते हैं।

Hold my beer while I take this man’s soul. 😮🥴🍺 pic.twitter.com/38P5LX5w89

— 🍺 Hold My Beer 🍺 (@HldMyBeer) May 31, 2021