लखीमपुर में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि लखीमपुर में कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्यमंत्री (Minister of State for Home in BJP Government) के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उन्होंने कहा कि यूपी दंभी भाजपाइयों (BJP) का ज़ुल्म अब और नहीं सहेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यही हाल रहा तो यूपी में भाजपाई (BJP) न गाड़ी से चल पाएंगे और न उतर पाएंगे।

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि कुछ चुनाव ऐसे होते है जिनमें सिर्फ़ ज़मानत ही ज़ब्त नहीं होती, बड़बोलेपन की ज़ुबान भी ज़ब्त हो जाती है। यूपी का चुनाव भाजपा की ‘सत्ता ज़ब्त’ करेगा। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने ट्वीट कर कहा लिखा कि लखीमपुर में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन पर काले कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र द्वारा रौंदना घोर निंदनीय। कई किसानों के घायल होने का समाचार दुखद। पार्टी ने मांग की कि आरोपी सत्ताधीशों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो ।

जयंत चौधरी ने भी किया ट्वीट

जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है कि लखीमपुर खीरी से दिल दहलाने वाली खबरें आ रहीं हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का क़ाफ़िला आंदोलनकारी किसानों पर चढ़ा दिया गया। दो किसानों की मौत हो गई और कई घायल हैं। विरोध को कुचलने का काला कृत्य जो किया है, साज़िश जब गृह मंत्री रच रहे हैं, फिर कौन सुरक्षित है?

भारतीय ​किसान यूनियन ने अपने ट्वीटर एकाउंट से लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों को गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे ने गाड़ी से रौंदा 3 किसानों की मौत तेजेंद्र सिंह विर्क के भी घायल होने की सूचना है। राकेश टिकैत जी गाजीपुर से निकल रहे हैं।

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में आयोजित होने वाले कुश्ती कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचने से पहले किसान, कृषि कानून के विरोध में काला झंडा दिखा रहे किसानों के साथ झड़प हुई। बीजेपी नेताओं पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। तिकुनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का पैतृक गांव है।