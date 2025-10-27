  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतर राज्यों-UT के मुख्य सचिवों को किया तलब

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतर राज्यों-UT के मुख्य सचिवों को किया तलब

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आवारा कुत्तों (Stray Dog) के मामले स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को होने वाली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया। दरअसल, कोर्ट ने पाया कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकतर राज्यों ने अब तक हलफनामे नहीं दायर किए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आवारा कुत्तों (Stray Dog) के मामले स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को होने वाली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया। दरअसल, कोर्ट ने पाया कि आवारा कुत्तों (Stray Dogs) की समस्या पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकतर राज्यों ने अब तक हलफनामे नहीं दायर किए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुख्य सचिवों को पेशी का आदेश दिया।

पढ़ें :- 'चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR का किया एलान, हर योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में होगा शामिल'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  की तीन जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की विशेष बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि अब तक सिर्फ दिल्ली महानगपालिका (MCD), पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने ही आवारा कुत्तों (Stray Dogs) की समस्या को लेकर हलफनामे दाखिल किए हैं। बता दें कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले पर सुनवाई की थी, तब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा गया था। अपने आदेश के बावजूद हलफनामे न मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने नाराजगी जताई और मुख्य सचिवों को पेशी का निर्देश जारी कर दिया।

जानें क्या था सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की सीमाओं से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था।

अपने 22 अगस्त के आदेश में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) ने आवारा कुत्तों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। अदालत ने कुत्तों को नसबंदी और दवा देने के बाद छोड़ने का आदेश दिया था।

पढ़ें :- देश के 53वें CJI होंगे जस्टिस सूर्यकांत, 24 नवंबर को संभालेंगे सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उमर अब्दुल्ला, बोले-जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद होती जा रही है कम

उमर अब्दुल्ला, बोले-जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद होती...

BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 5 किलो हेरोइन बरामद की, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये

BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 5 किलो हेरोइन बरामद की,...

'चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR का किया एलान, हर योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में होगा शामिल'

'चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR का किया...

चुनाव आयोग के SIR ऐलान से पहले ममता बनर्जी का बड़ा एक्शन, राज्य की नौकरशाही में किया फेरबदल

चुनाव आयोग के SIR ऐलान से पहले ममता बनर्जी का बड़ा एक्शन,...

Delhi Crime : अश्लील फोटो डिलीट करने को तैयार न था प्रेमी, क्राइम सीरीज देख लड़की उतारी मौत के घाट

Delhi Crime : अश्लील फोटो डिलीट करने को तैयार न था प्रेमी,...

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतर राज्यों-UT के मुख्य सचिवों को किया तलब

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतर राज्यों-UT के मुख्य...