सच तो ये है कि समाज में दरार डालते-डालते BJP ख़ुद ही दरारों से भर गयी : अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान के न्यूज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि, भाजपाइयों को ज़मीन-क़ब्ज़ा, भ्रष्टाचार, अंदरूनी लड़ाई और आपसी उठा-पटक से फ़ुरसत मिले तब तो वे संगठन के बारे में सोचें।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान की खबर को शेयर करते हुए कहा कि,सच तो ये है कि समाज में दरार डालते-डालते भाजपा ख़ुद ही दरारों से भर गयी है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान के न्यूज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि, भाजपाइयों को ज़मीन-क़ब्ज़ा, भ्रष्टाचार, अंदरूनी लड़ाई और आपसी उठा-पटक से फ़ुरसत मिले तब तो वे संगठन के बारे में सोचें। भाजपा के ख़ात्मे के मूल कारण हैं: भाजपा की सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की नकारात्मक राजनीति, ⁠अकूत पैसे कमाने की महाभ्रष्ट सोच, और ⁠किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी-कारोबार विरोधी नीतिया शामिल हैं।

उन्होंने आगे लिखा, ⁠भाजपाइयों के किसी के सगे नहीं होने के हर दिन बढ़ते उदाहरण, ⁠भाजपाइयों के हर स्तर व हर तरफ से भ्रष्ट-चारित्रिक पतन के आते समाचार व वीडियो, ⁠भाजपा व उनके संगी-साथियों द्वारा संविधान व आरक्षण को पिछले दरवाज़े से ख़त्म करने की साज़िश, ⁠भाजपा द्वारा अपने सहयोगी दलों का घोर अपमान, उपेक्षा व तिरस्कार, ⁠पीडीए के लिए भाजपाइयों के मन में कूट-कूटकर भरी दुर्भावना और ⁠पीडीए समाज के उत्पीड़न-शोषण को बढ़ावा देने की वर्चस्ववादी सोच। सच तो ये है कि समाज में दरार डालते-डालते भाजपा ख़ुद ही दरारों से भर गयी है।

 

