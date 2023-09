The Vaccine War Trailer Release : भारत की पहली ‘बायो साइंस मूवी’,ट्रेलर देख फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंचा

मुंबई। बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Bollywood Director Vivek Agnihotri) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर (The Vaccine War) को लेकर चर्चाओं में हैं। विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) कोराना महामारी और वैक्सीन को लेकर छिड़ी जंग की कहानी को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं। द वैक्सीन वॉर (The Vaccine War) फिल्म का आज ट्रेलर रिलीज (Trailer Release)हो चुका है। इस फिल्म में अनुपम खेर, नाना पाटेकर, रायमा सेन, मोहन कपूर और पल्लवी जोशी जैसे दमदार कलाकार नज़र आ रहे हैं। बता दें कि द वैक्सीन वॉर (The Vaccine War) को भारत की पहली ‘बायो साइंस मूवी’ कहा जा रहा है।

फिल्म में कोरोना महामारी (Corona Epidemic) और उससे पैदा होने वाली मुश्किलों को दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कैसे इस जंग में वैक्सीन बनाने की जंग छेड़ते हैं? कहानी इसी विषय के इर्द-गिर्द घूमती है। 15 अगस्त को द वैक्सीन वॉर (The Vaccine War) का टीजर रिलीज किया गया था। अब ट्रेलर को देखकर फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गया है।

यहां देखें फिल्म का ट्रेलर

ट्रेलर में नाना पाटेकर अहम भूमिका में नजर आए हैं। वो अपनी टीम के साथ वैक्सीन की खोज करते दिखे हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि वैक्सीन कितनी जरूरी थी और उसके लिए साइंटिस्ट ने कितनी मशक्कत की? रायमा सेन न्यूज एंकर के रोल में नजर आ रही हैं। ट्रेलर के एक आखिरी सीन में मास्क लाए अनुपम खेर भी नजर आ रहे हैं। वो नाना पाटेकर से पूछते नजर आ रहे हैं कि वैक्सीन बनेगी या नहीं? इस पर नाना पाटेकर कहते हैं कि सर बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे सुरक्षित बनेगी?

बता दें ‘द वैक्सीन वॉर’ (The Vaccine War) 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का डायरेक्शन विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) कर रहे हैं तो वहीं प्रोडक्शन विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) और पल्लवी जोशी के प्रोडक्शन हाउस ‘आई एम बुद्धा’ के बैनर तले किया गया है। फिल्म को हिंदी और कई दूसरी भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा।