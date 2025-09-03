CM योगी की बायोपिक रिलीज का रास्ता साफ, इस दिन थिएटर्स में आएगी मूवी

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के जीवन पर आधारित फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' (Ajey The Untold Story Of A Yogi)  कई दिनों से सेंसर बोर्ड (CBFC) में अटकी हुई थी। वजह ये थी कि फिल्म को मंजूरी मिलने में देरी हो रही थी, जिस कारण से फिल्म के निर्माताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के जीवन पर आधारित फिल्म ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ (Ajey The Untold Story Of A Yogi)  कई दिनों से सेंसर बोर्ड (CBFC) में अटकी हुई थी। वजह ये थी कि फिल्म को मंजूरी मिलने में देरी हो रही थी, जिस कारण से फिल्म के निर्माताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाया। अब करीब 1 महीने बाद फिल्म की रिलीज की नई डेट का एलान हुआ है। जानिए कब दर्शकों के लिए सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।

जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ (Ajey The Untold Story Of A Yogi)   फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के रिलीज की नई तारीख की घोषणा की है। ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी जानकारी मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर दी। इसके कैप्शन में लिखा कि ‘जंग लंबी थी पर इरादा लोहे की तरह पक्का था, अब उसे अंजाम तक पहुंचने का समय आ गया है। एक कठिन संघर्ष के बाद, आखिरकार जीत का जश्न मना रहे हैं।’

