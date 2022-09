दुखद: संगीत की जगत को लगा तगड़ा झटका, 49 साल में फेमस सिंगर ने दुनिया को कहा अलविदा

Bamba Bakya passed away: कॉलीवुड के मशहूर गायक बंबा बाक्या (Bamba Bakya) का आज चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। बीमारी के चलते बाक्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 49 साल के बंबा बाक्या (Bamba Bakya) ने आखिरी बार एआर रहमान (AR Rahman) की पोन्नियिन सेलवन की पोन्नी नाधी गाया था।

एआर रहमान (AR Rahman) की बेटी ने भी ट्वीट कर बाक्या को श्रद्धांजलि अर्पित (Shraddhaanjali arpit) की है। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप नहीं रहे। उन्होंने बाक्या को अद्भुत व्यक्ति और संगीतकार बताते हुए शोक व्यक्त किया है।

बताते चलें कि बेचैनी की शिकायत के बाद बंबा बाक्या (Bamba Bakya) को कल रात चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। बंबा के आकस्मिक निधन से पूरी तमिल इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है।

Rest In peace brother @bambabakya #bambabakya gone too soon … pic.twitter.com/q2jh1LzQr3

— Santhosh Dhayanidhi (@DhayaSandy) September 1, 2022