हौंसले और मेहनत का कोई विकल्प नहीं...प्रदीप मेहरा का मिशन इंडियन आर्मी है,जानें पूरी कहानी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया आज हर किसी के अच्छे कार्य को पहचान दिलाने का एक अच्छा माध्यम बन चुका है। इस समय सोशल मीडिया पर 19 साल लड़के का वीडियो तेजी से वायरल है। इस वीडियो में लड़का तेजी दौड़ते हुए घर जा रहा है। लड़के का नाम प्रदीप मेहरा है। वह मैकडॉनल्ड कंपनी में काम करता है। इसका मिशन इंडियन आर्मी में जाना है। प्रदीप मेहरा कहते हैं कि रात को जब शिफ्ट खत्म होती है तो वह रोजाना 10 किमी दूर अपने घर दौड़कर जाता है।

इस वीडियो को फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। विनोद कापड़ी कहा कि वह रात 12 बजे गाड़ी से गुजर रहे थे, इसी दौरान उनकी नजर एक दौड़ते हुए लड़के पर पड़ी, जो कंधे पर बैग लिए तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। कापड़ी ने उसे गाड़ी से घर छोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन उसने लिफ्ट लेने से इंकार कर दिया।

प्रदीप के वीडियो पर पूर्व सैन्य अफसर ने उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की बात की है। इसी तरह उत्तराखंड के पूर्व मंत्री ने इनकी मां के इलाज की बात कही है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी जैसे लोगों ने भी प्रदीप के जज्बे को सराहा है।

सेना में जाने के लिए दौड़ रहा हूं

विनोद के सवाल दौड़ क्यों रहे हो? प्रदीप दौड़ते हुए ही जवाब देता है कि सेना में जाना है, इसलिए मैं रोज अपनी शिफ्ट के बाद घर तक दौड़कर जाता हूं। सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाना होता है। टाइम नहीं मिलता है, इसलिए शिफ्ट खत्म होने के बाद दौड़ते हुए घर जाना है। खाना बनाना होता है, इसलिए इस वक्त दौड़कर जाता हूं। मम्मी का इलाज चल रहा है।

प्रदीप कहता है कि मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए भाग रहा हूं। मेरा घर उत्तरखंड के अल्मोड़ा जिले में है। यहां नोएडा के बरौला में भाई के साथ रह रहा हूं। विनोद कापड़ी कहते हैं कि बच्चे वीडियो वायरल हो जाएगा। इस पर प्रदीप कहता है कि कोई गलत काम थोड़े कर रहा है, वायरल हो जाने दीजिए। मुझे कौन पहचान रहा है?

सेक्टर-16 से बरौला 10 किमी है। इतना दौड़ता हूं। खाना कब खाओगे? प्रदीप बोलता है- जाकर बनाऊंगा। विनोद कहते हैं कि चलो मेरे घर वहां खिलाता हूं। प्रदीप बोलता है कि भाई भूखा रह जाएगा। उसकी नाइट ड्यूटी है। चलो गाड़ी से छोड़ देता हूं? जवाब आता है कि मैं चला जाऊंगा, मेरी रनिंग बिगड़ जाएगी।

मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है

इसके अगले दिन 11 बजे रात को विनोद कापड़ी फिर मैकडॉनल्ड रेस्त्रां पहुंचे। प्रदीप शिफ्ट खत्म करके बाहर निकल रहा है। विनोद कहते हैं कि मैंने कहा था न कि वीडियो वायरल हो जाएगा। प्रदीप कहता है कि हो जाने दीजिए, कौन सा गलत काम कर रहा हूं। दौड़ ही तो लगा रहा हूं। कुछ लोग उलटा भी बोल रहे हैं। दो-तीन कमेंट देखे मैंने- लिखा है- इसे कश्मीर में दौड़ाओ इसे, दौड़ना भूल जाएगा।

मेरे गांव से मेरे कई दोस्तों का फोन आ रहा है कि भाई तूने तो आग लगा दी। विनोद पूछते हैं कि देश के लोगों को क्या कहना चाहते हो? प्रदीप कहता है कि मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है। अभी मैं फिर दौड़ूंगा। रनिंग बीच में रोकना ठीक नहीं होता है। क्योंकि पैरों में दर्द होता है।

सेना में भर्ती के लिए की बात: लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ

भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने प्रदीप की मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रदीप का जोश प्रशंसनीय है। उनकी योग्यता के आधार पर भर्ती परीक्षा पास करने में मदद करने के लिए मैंने कुमाऊं रेजिमेंट के कर्नल, पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा कलिता के साथ बातचीत की है। वह अपनी रेजिमेंट में भर्ती के लिए लड़के को प्रशिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

आनंद महिंद्रा को मिल गया सोमवार मोटिवेशन

एक यूजर ने वायरल वीडियो पोस्ट किया और आनंद महिंद्रा को टैग कर उनसे पूछा कि क्या किसी तरह से युवक की मदद की जा सकती है? महिंद्रा ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा कि यह वाकई में प्रेरक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरा मंडे मोटिवेशन क्या है? ये फैक्ट कि वह कितना इंडीपेंडेंट है और राइड के ऑफर को मना कर रहा है। उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। वह आत्मनिर्भर है!’

This is indeed inspiring. But you know what my #MondayMotivation is? The fact that he is so independent & refuses the offer of a ride. He doesn’t need help. He is Aatmanirbhar! https://t.co/8H1BV4v5Mr

