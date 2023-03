बैंकों में 31 मार्च तक नहीं रहेगी कोई छुट्टी, रविवार को भी होगा काम, RBI ने जारी किया आदेश

वित्त वर्ष 2022 -2023 (Financial Year 2022 -2023)समाप्त होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 1 अप्रैल के साथ ही नए फाइनेशियल ईयर (New Financial Year)की शुरुआत हो जाएगी। बता दें, इस दौरान हम साल भर में हुए सभी खर्च का ब्यौरा या हिसाब करते है। मार्च महीने में ही सारे अकाउंट का हिसाब किताब होता है, फिर इसे क्लोज कर दिया जाता है।