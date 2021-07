SBI की आज और कल बंद रहेंगी ये सर्विसेस, बैंक ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने 44 करोड़ खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बैंक ने ट्वीट कर अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक बैंकिंग संबंधी कामों को पहले से निपटा लेने की अपील की है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ये जरूरी सूचना जारी कर कहा है कि बैंक की कुछ जरूरी सर्विस आज और कल बंद रहेगी।

बता दें कि एसबीआई ने ट्विटर पर कहा कि सिस्टम मेंटेनेंस के कारण 16 और 17 जुलाई को बैंक की कुछ सेवाएं बंद रहेंगी। इन सेवाओं में इंटरनेट बैंकिंग, Yono, Yono Lite और UPI सर्विस शामिल होगी। एसबीआई ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि ये सेवाएं 16 और 17 जुलाई की रात के 10 बजकर 45 मिनट से देर रात 1 बजकर 15 मिनट तक (150 मिनट) के लिए ये सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

We request our esteemed customers to bear with us as we strive to provide a better Banking experience.#InternetBanking #YONOSBI #YONO #ImportantNotice pic.twitter.com/HwIug1nEFB

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 15, 2021