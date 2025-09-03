‘मुझ पर इनका कोई असर…’, पति विवेक को जान से मारने की धमकी पर क्या बोलीं एक्ट्रेस पल्लवी जोशी

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस डीनो अपनी आगमी फिल्म ‘ द बंगाल फाइल्स’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि ‘द बंगाल फाइल्स’ की रिलीज रोकने के लिए विवेक अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर एक्ट्रेस और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी अपनी प्रतिकृया दी हैं। आइए जानते हैं की विवेक की वाइफ ने क्या कहा
मुझ पर इनका असर…
विवेक को जान से मारने की धमकियों के बीच उनकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा इस तरह की चीजें न तो सोचती हैं, न सुनती हैं और न ही देखती हैं क्योंकि वह सोशल मीडिया पर है ही नहीं। इस वजह से उन पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझ पर इन सब बातों का असर होना शुरू हुआ तो मैं अपने पति को वापस अपने पास ले आऊंगी। वैसे अपने ऊपर ऐसी बातों का असर होने नहीं देती हूं। उन्होंने आगे कहा कि वो और विवेक एक साथ काम करते हैं। ये फिल्म जितनी उनकी है उतनी ही मेरी भी है। इसलिए जितनी हिम्मत उनमें दिखेगी उतनी मुझ में भी दिखेगी।
क्यों साथ नहीं देते बड़े बैनर
इस दौरान पल्लवी जोशी ने यह भी बताया कि आखिर क्यों इंडस्ट्री का कोई बड़ा बैनर उनसे कॉन्टेक्ट नहीं करता। पल्लवी जोशी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में काफी सोचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी भी इसका जवाब नहीं मिला। जब बहुत सोचने के बाद जवाब मिला तो उन्होंने इस पर दिमाग लगाना ही छोड़ दिया।इसके अलावा अपनी फिल्म में विवेक मेरे लिए हमेशा ही बहुत बेहतरीन किरदार चुनते हैं।