  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. ‘मुझ पर इनका कोई असर…’, पति विवेक को जान से मारने की धमकी पर क्या बोलीं एक्ट्रेस पल्लवी जोशी

‘मुझ पर इनका कोई असर…’, पति विवेक को जान से मारने की धमकी पर क्या बोलीं एक्ट्रेस पल्लवी जोशी

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस डीनो अपनी आगमी फिल्म ‘ द बंगाल फाइल्स’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि ‘द बंगाल फाइल्स’ की रिलीज रोकने के लिए विवेक अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर  एक्ट्रेस और  उनकी  पत्नी पल्लवी जोशी अपनी प्रतिकृया दी हैं। आइए जानते हैं की  विवेक की वाइफ ने क्या कहा  

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस डीनो अपनी आगमी फिल्म ‘ द बंगाल फाइल्स’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि ‘द बंगाल फाइल्स’ की रिलीज रोकने के लिए विवेक अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर  एक्ट्रेस और  उनकी  पत्नी पल्लवी जोशी अपनी प्रतिकृया दी हैं। आइए जानते हैं की  विवेक की वाइफ ने क्या कहा

पढ़ें :- Vivek Agnihotri: 'प्रोटीन पर ध्यान दें...' Vivek Agnihotri के निशाने पर आए जॉन अब्राहम, 'द कश्मीर फाइल्स' पर कसा था तंज

मुझ पर इनका असर…

विवेक को जान से मारने की धमकियों के बीच उनकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में  बात करते हुए कहा इस तरह की चीजें न तो सोचती हैं, न सुनती हैं और न ही देखती हैं क्योंकि वह सोशल मीडिया पर है ही नहीं। इस वजह से उन पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझ पर इन सब बातों का असर होना शुरू हुआ तो मैं अपने पति को वापस अपने पास ले आऊंगी। वैसे अपने ऊपर ऐसी बातों का असर होने नहीं देती हूं। उन्होंने आगे कहा कि वो और विवेक एक साथ काम करते हैं। ये फिल्म जितनी उनकी है उतनी ही मेरी भी है। इसलिए जितनी हिम्मत उनमें दिखेगी उतनी मुझ में भी दिखेगी।

क्यों साथ नहीं देते बड़े बैनर

इस दौरान पल्लवी जोशी ने यह भी बताया कि आखिर क्यों इंडस्ट्री का कोई बड़ा बैनर उनसे कॉन्टेक्ट नहीं करता। पल्लवी जोशी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में काफी सोचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी भी इसका जवाब नहीं मिला। जब बहुत सोचने के बाद जवाब मिला तो उन्होंने इस पर दिमाग लगाना ही छोड़ दिया।इसके अलावा अपनी फिल्म में विवेक मेरे लिए हमेशा ही बहुत बेहतरीन किरदार चुनते हैं।

पढ़ें :- 'गरीबों का खाना', द बंगाल फाइल्स डायरेक्टर Vivek Agnihotri ने उड़ाया मराठी खाने का मजाक

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शादी के 17 साल बाद फेमस सिंगर का हुआ तलाक, पोस्ट में लिखा- नेहा और मैंने…

शादी के 17 साल बाद फेमस सिंगर का हुआ तलाक, पोस्ट में...

‘मुझ पर इनका कोई असर…’, पति विवेक को जान से मारने की धमकी पर क्या बोलीं एक्ट्रेस पल्लवी जोशी

‘मुझ पर इनका कोई असर…’, पति विवेक को जान से मारने की...

Gold Smuggling Case : कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर 102 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना, DRI का बड़ा एक्शन

Gold Smuggling Case : कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर 102 करोड़ रुपये...

Bigg Boss 19: घरवालों के लिए टॉप कॉम्पिटिटर बना ये कंटेस्टेंट, जीता शो का पहला कॉन्टेस्ट

Bigg Boss 19: घरवालों के लिए टॉप कॉम्पिटिटर बना ये कंटेस्टेंट, जीता...

Bigg Boss 19 Maha Twist: कुनिका से छिनी कैप्टेंसी, नीलम गिरी के आंसुओं संग तान्या-जीशान की लड़ाई

Bigg Boss 19 Maha Twist: कुनिका से छिनी कैप्टेंसी, नीलम गिरी के...

Mrunal Thakur : जानिए क्यों विवादों में घिरी Mrunal Thakur, वायरल हो रहा है ये वीडियो

Mrunal Thakur : जानिए क्यों विवादों में घिरी Mrunal Thakur, वायरल हो...