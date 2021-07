तिरुवनंतपुरम: एअर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, ये है कारण

सऊदी अरब के लिए उड़ान भरने वाले एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान को शनिवार को आपात स्थिति में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा।अच्छी बात ये थी कि राहत की खबर यह है कि उड़ान के दौरान चालक दल के अलावा विमान में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था। Thiruvananthapuram: Emergency landing of Air India Express plane, this is the reason