इंग्लैंड दौरे पर स्क्वाड हिस्सा रहे बल्लेबाज को टीम इंडिया में अब कभी नहीं मिलेगी जगह, BCCI ने दिये संकेत

India A vs Australia A Multi Day Series: बीसीसीआई ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मल्टी डे सीरीज (Multi-Day Series) के लिए इंडिया ए स्क्वाड का ऐलान किया। इस टीम की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को सौंपी गयी है, जबकि ध्रुव जुरेल टीम के उपकप्तान होंगे। लेकिन, कुछ खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें एक नाम हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया (Team India) का हिस्सा रहे करुण नायर का भी शामिल है।

साल 2016 में भारत की ओर से टेस्ट में तीहरा शतक लगा चुके करुण नायर (Karun Nair) ने 8 साल बाद इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम (Indian Team) में वापसी की थी। नायर से सीनियर खिलाड़ियों की गैर-मौजूदगी में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरी तरह निराश किया। उन्होंने चार मैचों में 25.62 की औसत से सिर्फ 205 रन बनाए। नायर ने कुछ मैचों में अच्छी शुरुआत की, लेकिन बड़े स्कोर में बदलने में असफल रहे। उनकी एकमात्र हाफ सेंचुरी ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट में आयी। अब उनको बीसीसीआई (BCCI) की ओर से इग्नोर किया जाना एक बड़ा मैसेज है।

भारत के पूर्व बल्लेबाज, कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्स्ट आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) का मानना है कि करुण नायर के लिए अब टीम इंडिया के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उन्होंने अपने यूट्यूृब चैनल पर कहा कि श्रेयस को कप्तान क्यों बनाया गया? इसकी वजह यह है कि टेस्ट में नंबर 3 और नंबर 6 की स्लॉट्स अभी भी खाली हैं। साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) और अभिमन्यु ईश्वरन (Abhimanyu Easwaran) भी टीम में हैं, लेकिन करुण नायर का नाम नहीं हैं।

क्रिकेट एक्सपर्स्ट चोपड़ा का मानना है कि नायर (Karun Nair) को वेस्टइंडीज दौरे पर मौका मिल सकता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा कदम है क्योंकि करुण ने दूसरी बार मौका मांगा था और उन्हें दिया गया। उनका प्रदर्शन औसत रहा। कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने अवसर का पूरा फायदा उठाया, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनका प्रदर्शन इतना औसत था कि उन्हें अचानक ड्रॉप कर दिया जाए।

चोपड़ा ने बताया कि नायर को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर-नीचे भेजा गया। उनसे नंबर 3 और नंबर 6 पर बल्लेबाजी कराई गई। इसके बावजूद उन्होंने कुछ रन बनाए लेकिन कई बार जल्दी आउट हो गए। श्रेयस अय्यर को लेकर उन्होंने कहा कि अय्यर को रेड-बॉल मैचों के लिए ‘ए’ टीम में शामिल किया गया है। इससे उनके लिए टेस्ट टीम में वापसी का रास्ता खुला है, खासकर वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में।

