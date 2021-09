दिल्ली एयरपोर्ट पर इस बॉलीवुड अभिनेत्री को सुरक्षाकर्मियों ने कहे अपशब्द, दी ये धमकी

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पर जांच के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री आयशा शर्मा (Bollywood actress Ayesha Sharma) ने सुरक्षा एजेंसियों (Security Agencies) पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर पूरी कहानी बताई है।

बता दें कि आयशा शर्मा ( Ayesha Sharma) गो फ्लाइट एयरवेज (Go Flight Airways) की उड़ान के लिए दिल्ली हवाईअड्डे (Delhi Airport) पर पहुंची थीं। आरोप है कि जांच के दौरान बैग से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री निकाले जाने के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उनसे बहस की। इसके साथ ही बैग से सभी सामान बाहर निकालने को कहा और उसकी दोबारा जांच की। आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मियों ने उनका फूड कोर्ट तक पीछा किया और अपशब्द भी कहे। इस हरकत पर उन्होंने नाराजगी जताई है।

अभिनेत्री आयशा शर्मा ( Ayesha Sharma) बोलीं- यह है मानसिक प्रताड़ना

आयशा ने पूरी बात बताने के बाद यह भी लिखा कि ऐसा कभी नहीं होता कि मैं नियमों का पालन नहीं करती। न ही मैं वैसी हूं जो कभी सार्वजनिक रूप से अपनी कहानियां सुनाती हूं, लेकिन आज की घटना दबंगई और मानसिक प्रताड़ना का मामला है। हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने ऊंची और सख्त आवाज में मुझसे बात की।

Please also know there’s never I don’t follow the protocol , also not the one to ever really publicly tell a story . But today’s incident was a clear case of power play , bullying and mental harassment. @DelhiAirport . Your airport staff were raising their voice , and being rude

— Aisha Sharma (@aishasharma25) September 19, 2021