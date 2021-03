शाहिद अफरीदी की बेटी से शादी करने वाला है ये तेज गेंदबाज

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी अब बड़ी हो गई हैं। उनकी बड़ी बेटी अक्सा अफरीदी भी सुर्खियां बटोरने लगी हैं। अक्सा इस समय अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। इनके परिवार से एक खबर आ रही है। खबर ये है की शाहिद अफरीदी के यहां शाहीन अफरीदी के परिवार की तरफ से अक्सा से सगाई का प्रपोजल भेजा गया था, जिसे शाहिद अफरीदी के परिवार वालों ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि दोनों परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है।

The reason behind this tweet is to clarify the suspicion caused by social media. Respect to both families; please do await their own official announcements as they are currently in talks.I would like to request all individuals to respect their privacy during this auspicious time. https://t.co/65IRygDxUw

— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 6, 2021