IPL की इस टीम ने की गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को एक करोड़ रूपये देने की घोषणा

TOKYO OLYMPIC: शनिवार 7 अगस्त को भारत के लिए टोक्यो ओलिंपिक(Tokyo Olympic) में स्वर्ण पदक(Gold Medal) जीतने का कमाल करने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा(Neeraj Chopda) पर लगातार धन वर्षा हो रही है। हरियाणा सरकार(Hariyana Goverment) के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआइ ने नीरज चोपड़ा को नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया था और अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आइपीएल की एक फ्रेंचाइजी ने भी गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा को मोटी इनामी राशि देने की घोषणा की है। आइपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके(CSK) ने नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने का फैसला किया है, क्योंकि भाला फेंकने वाले इस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीता है।

Anbuden saluting the golden arm of India, for the Throw of the Century!

8️⃣7⃣.5⃣8⃣ 🥇🔥

CSK honours the stellar achievement by @Neeraj_chopra1

with Rs. 1 Crore. @msdhoni

Read: https://t.co/zcIyYwSQ5E#WhistleforIndia #Tokyo2020 #Olympics #WhistlePodu 🦁💛 📸: Getty Images pic.twitter.com/lVBRCz1G5m

— Chennai Super Kings – Mask P😷du Whistle P🥳du! (@ChennaiIPL) August 7, 2021