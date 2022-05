Thor: Love and Thunder’s trailer released: एक बार फिर थॉर करेंगे सबकी रक्षा, धमाकेदार ट्रेलर ने फैंस की बढ़ाई दिवानगी

Thor: Love and Thunder’s trailer released: पिछले दिनों रिलीज हुई मार्वल स्टूडियोज की ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) ने एक बार फिर साबित करके दिखाया है मार्वल के फैंस पूरी दुनिया में भी फ़ैल चुके है।

आपको बता दें, दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर ‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ (Doctor Strange 2) के साथ धूम मचाने के उपरांत अब एक बार फिर मार्वल स्टूडियोज (marvel studios) अपनी एक और सुपर हीरो मूवी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे है।

मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स (Marvel Cinematic Universe) एक बार फिर अपनी वर्ष 2011 में आई मूवी ‘थॉर’ का चौथा पार्ट ‘थॉर: लव एंड थंडर’ लेकर आ चुके है। बीते दिनों मूवी का फर्स्ट लुक शेयर करने के उपरांत मेकर्स ने अब मूवी का पहला ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, इसमें थॉर एक बार फिर सबकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से अपने पुराने रूप में आ चुका है।

ट्रेलर में दिखा गजब का एक्शन

‘थॉर: लव एंड थंडर’ के 2 मिनट के ट्रेलर की शुरुआत मूवी ‘गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी’ से फैंस के पसंदीदा किरदार कोर्ग के थॉर के कारनामों की कहानियां सुनाने से हो रहा है। वह बच्चों को बिजली के देवता थॉर के जीवन में हुई घटनाओं के बारे में बता रहे है, इसमें वह बच्चों को थॉर के ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर उसके प्यार तक की घटनाओं को शामिल करता है।

जिसके उपरांत ट्रेलर में हमें मूवी के विलेन ‘गोर’ की पहली झलक देखने के लिए मिल रही है, जो अपने आप में खौफनाक लगता है। वह सारे देवताओं के खातमें की कसम खा लेते है। इसी मध्य ट्रेलर में जेन फोस्टर की एंट्री हो रही है, जो सभी को चौंका देती है। वह फिल्म में माइटी थॉर की भूमिका में दिखाई दे रहे है और थॉर के साथ गौर से लड़ती दिखाई देने वाली है । ट्रेलर देखने के बाद साफ पता लग रहा है कि फिल्म में भावनात्मक जुड़ाव के साथ ही भरपूर एक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है।