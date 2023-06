दुर्घटना के खौफ के चलते हजारों लोगों ने कैंसिल किए टिकट वाले कांग्रेस के दावों को IRCTC ने किया खारिज, बताया ये है सच्चाई

Thousands canceled their tickets after the accident: उड़ीसा में दिल दहला देने वाली हादसे का खौफनाक मंजर अभी तक किसी के दिल से उतर नहीं सका है। इसका नजीता ये है कि लोगों के अंदर खौफ भर गया है। इसके चलते लोग ट्रेन से सफर करने से डर रहे है।

सफर करने डर रहे है और अपने टिकट को कैंसिल

इसका नतीजा है कि हजारों लोगों ने ट्रेन के टिकट को ही कैंसिल करा दिया है। ये दावा हम नहीं बल्कि कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया था कि ट्रेन हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रेन से सफर करने डर रहे है और अपने टिकट को कैंसिल करा दिए है।

This is factually incorrect. Cancellations have not increased. On the contrary, cancellations have reduced from 7.7 Lakh on 01.06.23 to 7.5 Lakh on 03.06.23. https://t.co/tn85n03WPn

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 6, 2023