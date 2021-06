रेखा राज बब्बर की थ्रोबैक तस्वीर ने मचाया तहलका, राम गोपाल बोले- ये कौन लड़का है...

नई दिल्ली: फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्टर, एक्ट्रेस के थ्रोबैक फोटोज वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर पर एक पुरानी फोटो शेयर की है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में दिंग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ अभिनेता से राजनेता बने राज बब्बर और उर्मिला मातोंडकर नजर आ रही हैं।

आपको बता दें, इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर ने बतौर चाइल्ड आर्स्टिट काम किया था। फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर राम गोपाल वर्मा ने कैप्शन लिखा, ‘सोचो ये लड़का कौन है?’ इस थ्रोबैक फोटो को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही फोटो रिट्वीट और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Guess who the boy is ? pic.twitter.com/K1G8PsGOOm

इससे पहले भी उन्होंने अपने ट्विटर पर अभिनेत्रा उर्मिला मातोंडकर की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को फिल्म रंगील के रिलीज होने के बाद लिया गया था। फोटो में वो साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं। इस फोटो को ट्विटर पर शेयर कर उन्होंने कैप्शन लिखा, ‘अपने नए सुपर स्टारडम पोस्ट ‘रंगीला’ से निपटने में असमर्थ उर्मिला मातोंडकर ‘सत्या’ के बारा चॉल में स्पॉट किया गया।’

Unable to deal with her new found super stardom post RANGEELA a blushing ⁦@UrmilaMatondkar⁩ caught on the Baara chawl location of SATYA pic.twitter.com/xHTJkP089n

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 28, 2021