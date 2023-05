Tiger Nageswara Rao first look Released: रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का फर्स्ट लुक जारी

Tiger Nageswara Rao first look released: रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का फर्स्ट (Tiger Nageswara Rao’s first) लुक रिलीज हो गया है। फिल्म का फर्स्ट लुक वीडियो तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया गया है।

फर्स्ट-लुक मोशन टीजर (first look motion teaser) के हिंदी वर्जन को एक्शन स्टार जॉन अब्राहम ने डब किया है। रवि तेजा ने टीजर को अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, नाम- नागेश्वर राव।

आपको बता दें, गांव- स्टुअर्टपुरम! आप सभी का मेरे क्षेत्र में स्वागत है, द टाइगर जोन। यहां देखिए हैशटैग टाइगरनागेश्वर राव का फस्र्ट लुक। इस 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मिलते हैं।



निर्माताओं ने फस्र्ट-लुक पोस्टर भी जारी किया। रवि तेजा घनी दाढ़ी के साथ टाइगर की तरह रोर करते दिख रहे हैं। वामसी के डायरेक्शन में बनी पीरियड फिल्म कुख्यात चोर टाइगर नागेश्वर राव के जीवन पर आधारित है। आने वाले ड्रामा को 70 के दशक में सेट किया गया है। फिल्म में नूपुर सैनन, गायत्री भारद्वाज, अनुपम खेर, रेणु देसाई और जीशु सेनगुप्ता भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।