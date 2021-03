Shashi Kapoor को उनके बर्थडे पर याद कर इमोशनल हुई टीना अंबानी, कहा- अब शशि कपूर जैसे इंसान...

नई दिल्ली: बॉलीवुड हैंडसम कपूर कहे जाने वाले शशि कपूर का जन्म आज ही के दिन 18 मार्च 1938 में हुआ था। अब शशि कपूर इस दुनिया में नहीं है लेकिन लोग उन्हें भूले नहीं हैं। आज भी शशि कपूर अपनी फिल्मों और काम की वजह से सभी के दिलों में जीवित हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड सितारे सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर मैसेज लिख रहे हैं।

इसी लिस्ट में शामिल हुईं हैं अंबानी परिवार की बहू और बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना अंबानी। उन्होंने भी शशि कपूर को याद करते हुए एक ट्वीट किया है। इसी के साथ उन्होंने अपनी और शशि कपूर की एक पुरानी फोटो भी शेयर की है।

They just don't make them like Shashi Kapoor anymore. Debonair, handsome, erudite and fabulous. Miss your presence and the old days. Toasting your birthday. pic.twitter.com/kInGUurMLa

— Tina Ambani (@AmbaniTina) March 18, 2021