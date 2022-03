TMC पार्षद की गोली मारकर हत्या, घटना CCTV में कैद, शूटर गिरफ्तार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के पानीहाटी नगरपालिका (Panihati Municipality) में रविवार को तृणमूल कांग्रेस पार्षद (TMC Councilor) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह जानकारी कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने दी है। यह फायरिंग का फुटेज सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने शूटर की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तर 24 परगना जिले (North 24 Parganas District) के पानीहाटी नगर पालिका (Panihati Municipality) के वार्ड नंबर आठ के तृणमूल पार्षद (Trinamool Councilor) अनुपम दत्ता (Anupam Dutta) शाम को अगरपारा में नॉर्थ स्टेशन रोड पर एक पार्क में गये थे, उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार युवकों ने काफी करीब से उनको गोली मार दी।

Shocking & unbelievable.

Caught on cctv camera the moment when #TMC councillor from ward 8 of Panihati, Anupam Dutta was killed on Sunday. The man in blue T-shirt got close to the bike & then shot at point blank range. In took just 8 seconds to kill someone & then run away pic.twitter.com/F5NFWzgLAE

