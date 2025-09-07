टीएमसी नेता की दबंगई, भाजपा विधायक ने प्रवासियों को बोला बांग्लादेशी तो मुंह में डाल दूंगा तेजाब

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी नेता की दबंगई देखने को मिली है। इस बार तृणमूल कांग्रेस के नेता अब्दुर रहीम बख्शी ने भाजपा विधायक शंकर घोष को धमकी दी है। रहीम ने कहा कि घोष बार बार प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहते है। अगर दुबारा प्रवासी मजदूरों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया तो उनके मुंह में तेजाब डाल देंगे। अब्दुर रहीम बख्शी मालदा जिले के टीएमसी अध्यक्ष हैं और पहले भी विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं।

ममता बनर्जी के बड़े नेता अब्दुर रहीम बख्शी एक बयान देकर बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने भाजपा विधायक शंकर घोष के मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकी दी है। वह अपने बयान को लेकर पहले भी विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने कुछ साल पहले भाजपा, माकपा और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाथ-पैर काटने की धमकी दी थी। शनिवार शाम खुले मंच से अब्दुर रहीम बख्शी ने भाजपा विधायक को धमकी देते हुए कहा कि जो बेशर्मी से कहता है कि प्रदेश से बाहर काम करने बंगाल के 30 लाख प्रवासी मजदूर बंगाली नहीं हैं, वे रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं। तो मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर मैं दोबारा यह बात सुनूंगा, तो मैं आपके मुंह में तेजाब डालकर आपकी आवाज जलाकर राख कर दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि यह पश्चिम बंगाल है। हम बंगाली आपको बोलने की जगह नहीं देंगे। मैं आपका चेहरा तेजाब से जला दूंगा। इस टिप्पणी की भाजपा ने तुरंत निंदा की। प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी पर धमकी और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होने भाजपा विधायक का नाम नहीं लिया था, लेकिन इसारा भाजपा विधायक की ओर ही था।

सांसद खगेन मुर्मू ने कहा धमकी देना टीएमसी की संस्कृति

मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि इस तरह की धमकियां राज्य चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी की हताशा को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि यह तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति है। उनका काम लोगों को डराना-धमकाना है। मालदा में अब इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं। सांसद ने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अक्सर खबरों में बने रहने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। अगले विधानसभा चुनाव में तृणमूल की हार का डर उन्हें परेशान कर रहा है।