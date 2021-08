TMC सांसद का केंद्र सरकार पर हमला, कहा-विपक्ष के उत्पीड़न के लिए हो रहा ईडी का प्रयोग

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन (MP Derek O’Brien) ने केंद्र सरकार (central government) पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) विपक्ष का उत्पीड़न करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रयोग कर रहे हैं।

दरअसल, एक दिन पहले ही टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी को कथित कोल घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

A sparrow🐧in Delhi tells me that new CBI chief may have directed a few top officials not to act too brazenly. Harassing the opposition only benefits one party. So HeMan (HM) has a new plan. He is now remitting all cases through the Extremely Dedicated (ED) director who obeys HM

— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) August 29, 2021