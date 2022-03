TMC ने शत्रुघ्न सिन्हा व बाबुल सुप्रियो को बनाया उम्मीदवार

कोलकाता। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रविवार को ऐलान किया कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव (Lok Sabha By-Election) में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता श्री शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) हमारे उम्मीदवार होंगे।

Sri Babul Supriyo, former union minister and noted singer, will be our candidate in Vidhansabha by- election from Ballygunge. Jai Hind, Jai Bangla, Jai Ma- Mati- Manush!(2/2) — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 13, 2022

इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध गायक बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo), बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव (Assembly by-election from Ballygungep) में हमारे उम्मीदवार होंगे। जय हिंद, जय बांग्ला, जय मां- माटी- मानुष!

After the vote victory in UP, BJP government comes out with its gift card immediately! It at once unmasks itself by proposing to slash the interest rate on Employees' Provident Fund deposits to a four- decade low nadir. (1/3) — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 13, 2022

यूपी में वोट की जीत के बाद बीजेपी सरकार तुरंत अपना गिफ्ट कार्ड लेकर आई! यह कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को चार दशक के निचले स्तर तक कम करने का प्रस्ताव देकर तुरंत खुद को बेनकाब करता है। यह देश के मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के श्रमिकों और कर्मचारियों के महामारी से प्रभावित वित्तीय तनाव के बीच है।

The anti-people, anti-worker step exposes the crudely lopsided public policies of the current central establishment which espouses interests of big capital at the expense of farmers, workers, and middle classes. The black initiative must be thwarted by united protests.(3/3) पढ़ें :- Kolkata Municipal Corporation : ममता बनर्जी ने सौंपी फिरहाद हाकिम को कोलकाता नगर निगम की कमान — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 13, 2022

जन-विरोधी, मजदूर-विरोधी कदम वर्तमान केंद्रीय प्रतिष्ठान की क्रूर एकतरफा सार्वजनिक नीतियों को उजागर करता है जो किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्गों की कीमत पर बड़ी पूंजी के हितों की रक्षा करता है। एकजुट विरोध से काली पहल को विफल किया जाना चाहिए।