मां काली पर महुआ मोइत्रा के बयान की TMC ने की कड़ी निंदा , तो BJP ने कर डाली ये मांग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपनी सांसद महुआ मोइत्रा के काली देवी पर दिए गए बयान से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने काली देवी को लेकर जो भी बयान दिया है। वह उनका निजी बयान है। पार्टी उनके समर्थन नहीं करती है।

बता दें कि टोरंटो में रहने वाली फिल्मकार लीना मणिमेकलई ने शनिवार को ट्विटर पर अपनी शॉर्ट फिल्म ‘काली’ का पोस्टर शेयर किया था, जिसमें हिंदू देवी को धूम्रपान करते और हाथ में एलजीबीटीक्यू समुदाय का झंडा थामे हुए दिखाया गया है। इसको लेकर विवाद बढ़ गया है।

सांसद महुआ मोइत्रा (MP Mahua Moitra) ने मंगलवार को एक टीवी चैनल से बात करते हुए मां काली को मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी बताया था। उन्होंने कहा कि वह देवी काली को इसी रूप में देखती हैं। अब टीएमसी (TMC) ने ट्वीट कर सफाई दी है। टीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2022 (India Today Conclave East 2022) में महुआ मोइत्रा द्वारा की गई टिप्पणियां और देवी काली पर व्यक्त उनके विचार उनकी व्यक्तिगत क्षमता में किए गए हैं। पार्टी उनका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करती है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है।

The comments made by @MahuaMoitra at the #IndiaTodayConclaveEast2022 and her views expressed on Goddess Kali have been made in her personal capacity and are NOT ENDORSED BY THE PARTY in ANY MANNER OR FORM.

सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट कर सफाई देते हुए कहा कि आप सभी संघियों के लिए- झूठ बोलना आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया या धूम्रपान शब्द का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सुझाव है कि आप तारापीठ में मेरी मां काली के पास जाएं, यह देखने के लिए कि भोग के रूप में क्या खाना-पीना दिया जाता है। जॉय मां तारा।

To all you sanghis- lying will NOT make you better hindus.

I NEVER backed any film or poster or mentioned the word smoking.

Suggest you visit my Maa Kali in Tarapith to see what food & drink is offered as bhog.

Joy Ma Tara

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 5, 2022