AI सेक्टर में बड़ा कदम, TNV ग्लोबल ने शुरू की एआईएमएस ऑडिटिंग

लखनऊ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव और उससे जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए टीएनवी ग्लोबल लिमिटेड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम (एआईएमएस) ऑडिटिंग सेवा की शुरुआत कर दी है। यह सेवा अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ/आईईसी 42001 : 2023 पर आधारित है, जो विश्व स्तर पर एआई के नैतिक, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने वाला पहला प्रबंधन प्रणाली मानक माना जाता है।

टीएनवी ग्लोबल के प्रबंध निदेशक प्रग्येश सिंह ने कहा कि एआई भले ही तर्क और एल्गोरिद्म पर काम करता हो, लेकिन मानव विवेक की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने कहा कि हर एल्गोरिद्म की सीमाएं होती हैं, इसलिए एआई के निर्णयों का मानव द्वारा सत्यापन अनिवार्य है। आईएसओ – 42001 केवल तकनीकी मानक नहीं, बल्कि संगठनों की नैतिक जिम्मेदारी भी है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि तेजी से बढ़ती एआई तकनीक के साथ कॉपीराइट उल्लंघन, डेटा दुरुपयोग और गोपनीयता जैसे जोखिम भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईएसओ-42001 का उद्देश्य एआई सिस्टम को पारदर्शी, जिम्मेदार और कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना है। एआईएमएस ऑडिटिंग हमारे लिए वैश्विक एआई सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का रणनीतिक कदम है।

मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हिमांशु रस्तोगी ने कहा कि एआईएमएस तकनीक को रोकने का नहीं, बल्कि उसे अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि एआईएमएस जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करता है और एआई में वैश्विक भरोसा बढ़ाता है।

टीएनवी ग्लोबल ने एआईएमएस ऑडिटिंग में प्रवेश की तैयारी अगस्त 2025 में शुरू की थी, जब कंपनी को आईएसओ 42001 के लिए एक्जेम्पलर ग्लोबल मान्यता मिली। सीईओ अजीत कुमार के अनुसार, कंपनी ने इसके बाद अपने ऑडिटरों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया।

मुख्य विकास अधिकारी दुर्गेश नंदिनी ने बताया कि 100 से अधिक देशों में उपस्थिति और 13 अंतरराष्ट्रीय मानकों में विशेषज्ञता होने से आईएसओ 42001 का समावेश टीएनवी के रणनीतिक रोडमैप में बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यह पहल भविष्य की तकनीकों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। एआईएमएस अपनाने वाले संगठन जिम्मेदार एआई उपयोग का प्रदर्शन करते हुए डिजिटल शासन के वैश्विक रुझानों के अनुरूप आगे बढ़ सकते हैं।

बता दें कि टीएनवी ग्लोबल लिमिटेड एक बहु-मान्यताप्राप्त कनफॉर्मिटी असेसमेंट संस्था है, जो प्रमाणन, निरीक्षण, प्रशिक्षण और सत्यापन सेवाएं प्रदान करती है। 100 से अधिक देशों में उपस्थिति और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों से मान्यताओं के साथ, कंपनी पारदर्शिता और नैतिक शासन के लिए प्रतिबद्ध है।