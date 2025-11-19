  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. AI सेक्टर में बड़ा कदम, TNV ग्लोबल ने शुरू की एआईएमएस ऑडिटिंग

AI सेक्टर में बड़ा कदम, TNV ग्लोबल ने शुरू की एआईएमएस ऑडिटिंग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव और उससे जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए टीएनवी ग्लोबल लिमिटेड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम (एआईएमएस) ऑडिटिंग सेवा की शुरुआत कर दी है। यह सेवा अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ/आईईसी 42001 : 2023 पर आधारित है, जो विश्व स्तर पर एआई के नैतिक, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने वाला पहला प्रबंधन प्रणाली मानक माना जाता है।

By Abhimanyu 
Updated Date

लखनऊ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव और उससे जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए टीएनवी ग्लोबल लिमिटेड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम (एआईएमएस) ऑडिटिंग सेवा की शुरुआत कर दी है। यह सेवा अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ/आईईसी 42001 : 2023 पर आधारित है, जो विश्व स्तर पर एआई के नैतिक, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने वाला पहला प्रबंधन प्रणाली मानक माना जाता है।

पढ़ें :- ब्रेकअप के बाद इंसानों से उठा भरोसा! इस लड़की ने AI से रचा ली शादी

टीएनवी ग्लोबल के प्रबंध निदेशक प्रग्येश सिंह ने कहा कि एआई भले ही तर्क और एल्गोरिद्म पर काम करता हो, लेकिन मानव विवेक की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने कहा कि हर एल्गोरिद्म की सीमाएं होती हैं, इसलिए एआई के निर्णयों का मानव द्वारा सत्यापन अनिवार्य है। आईएसओ – 42001 केवल तकनीकी मानक नहीं, बल्कि संगठनों की नैतिक जिम्मेदारी भी है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि तेजी से बढ़ती एआई तकनीक के साथ कॉपीराइट उल्लंघन, डेटा दुरुपयोग और गोपनीयता जैसे जोखिम भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईएसओ-42001 का उद्देश्य एआई सिस्टम को पारदर्शी, जिम्मेदार और कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना है। एआईएमएस ऑडिटिंग हमारे लिए वैश्विक एआई सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का रणनीतिक कदम है।

मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हिमांशु रस्तोगी ने कहा कि एआईएमएस तकनीक को रोकने का नहीं, बल्कि उसे अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि एआईएमएस जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करता है और एआई में वैश्विक भरोसा बढ़ाता है।

टीएनवी ग्लोबल ने एआईएमएस ऑडिटिंग में प्रवेश की तैयारी अगस्त 2025 में शुरू की थी, जब कंपनी को आईएसओ 42001 के लिए एक्जेम्पलर ग्लोबल मान्यता मिली। सीईओ अजीत कुमार के अनुसार, कंपनी ने इसके बाद अपने ऑडिटरों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया।

पढ़ें :- Google आंध्र प्रदेश में AI Hub स्थापित करने के लिए निवेश करेगा 15 बिलियन डॉलर, अदानी समूह की साझेदारी से बनेगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर

मुख्य विकास अधिकारी दुर्गेश नंदिनी ने बताया कि 100 से अधिक देशों में उपस्थिति और 13 अंतरराष्ट्रीय मानकों में विशेषज्ञता होने से आईएसओ 42001 का समावेश टीएनवी के रणनीतिक रोडमैप में बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यह पहल भविष्य की तकनीकों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। एआईएमएस अपनाने वाले संगठन जिम्मेदार एआई उपयोग का प्रदर्शन करते हुए डिजिटल शासन के वैश्विक रुझानों के अनुरूप आगे बढ़ सकते हैं।

बता दें कि टीएनवी ग्लोबल लिमिटेड एक बहु-मान्यताप्राप्त कनफॉर्मिटी असेसमेंट संस्था है, जो प्रमाणन, निरीक्षण, प्रशिक्षण और सत्यापन सेवाएं प्रदान करती है। 100 से अधिक देशों में उपस्थिति और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों से मान्यताओं के साथ, कंपनी पारदर्शिता और नैतिक शासन के लिए प्रतिबद्ध है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

AI सेक्टर में बड़ा कदम, TNV ग्लोबल ने शुरू की एआईएमएस ऑडिटिंग

AI सेक्टर में बड़ा कदम, TNV ग्लोबल ने शुरू की एआईएमएस ऑडिटिंग

X Down : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ठप, यूजर्स नहीं देख पा रहे हैं अपनी ही प्रोफाइल

X Down : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ठप, यूजर्स नहीं देख पा...

Oppo Find X9 सीरीज भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च; चेक करें स्पेसिफिकेशन और कीमत

Oppo Find X9 सीरीज भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च; चेक करें...

Airtel का Rs 999 वाला प्लान धांसू प्लान: 3 सिम में अनलिमिडेट कॉलिंग, 150GB डेटा और OTT सब्सक्रिप्शन के साथ बहुत कुछ

Airtel का Rs 999 वाला प्लान धांसू प्लान: 3 सिम में अनलिमिडेट...

Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने AI को लेकर दी ये चेतावनी, बोले-इस पर 'आंख मूंद' कर नहीं करें भरोसा

Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने AI को लेकर दी ये चेतावनी,...

Lenovo Legion 5 2025 भारत में लॉन्च, AMD Ryzen 7 260 प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 5050 GPU से है लैस

Lenovo Legion 5 2025 भारत में लॉन्च, AMD Ryzen 7 260 प्रोसेसर...