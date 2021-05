कुएं से पानी निकालने के लिए शख्स ने किया गजब देसी जुगाड़, VIDEO देख आप भी कहेंगे वाह...

राजस्थान: अक्सर देखने को मिलता है कि हमारे देश में कई ऐसी चीज जिसमें मेहनत लगती है, उसे जुगाड़ लगा कर आसान बना दिया जाता है। यही कारण है कि भारत को कई सारे लोग देसी जुगाड़ों का देश कहते हैं। अक्सर यहां पर आपको ऐसे कई जुगाड़ देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे।

आपको बता दें, अमूमन कई सारे देसी जुगाड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इन वीडियोज को लोग खूब पसंद करते हैं। इसी कड़ी में इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो राजस्थान के किसी सीमांत गांव का है।

इसमें आप देख सकते हैं कि गांव का एक शख्स भौतिकी नियमों का सहारा लेकर कुएं से पानी निकाल रहा है। इसे करने के लिए उसने कुएं के पास दो लकड़ी के बीच एक बड़ी सी लकड़ी को बांध रखा है। बंधी हुई लकड़ी कुछ इस तरह नीचे-ऊपर हो रही है, जैसे रेलवे फाटक होता है।

The value of water. Look how physics is applied in such an easy way. Try explaining the mechanism. Somewhere in Rajasthan. @pritambhurtiya pic.twitter.com/oEpulhRP6c

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 4, 2021