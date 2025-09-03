Health Tips: किडनी को हेल्दी रखने के लिए पिएं ये 4 ड्रिंक्स, अंदर जमा टॉक्सिन्स हो जाएंगे साफ

  1. हिन्दी समाचार
आज कल हम लोग अक्सर चीज़ को नॉर्मल समझकर इगनोर कर देते हैं । ऐसे में हमे कोई बीमारी हो जाती है लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। आज हम आपको  चार ऐसे ड्रिंक बताएँगे जिसे पीने के बाद आपकी किडनी बिलकुल फिट रहेंगे।  

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

नींबू पानी

नींबू पानी सिर्फ वजन घटाने के लिए ही नहीं, बल्कि किडनी के लिए भी एक बेहतरीन ड्रिंक है। नींबू में सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो किडनी में पथरी बनने के खतरे को कम करता है। यह किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होने से रोकता है। रोज सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीने की आदत आपकी किडनी के लिए वरदान साबित हो सकती है।

क्रैनबेरी जूस

क्रैनबेरी जूस किडनी की सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। इसमें मौजूद प्रोएंथोसायनिडिन्स एंटीऑक्सीडेंट बैक्टीरिया को किडनी और ब्लैडर की दीवारों से चिपकने नहीं देते, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है।

हर्बल टी

चाय और कॉफी की जगह अगर आप हर्बल टी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो यह आपकी किडनी के लिए एक अच्छा कदम होगा। खासतौर से अदरक की चाय। अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो किडनी में सूजन और जलन को कम करने में मददगार हो सकते हैं।

जौ का पानी

जौ का पानी किडनी की सफाई के लिए अच्छा माना जाता है। यह एक नेचुरल डाययूरेटिक है, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। इसमें  जो किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव डालने वाले टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करने में मदद करता है। इसे बनाना भी आसान है – एक लीटर पानी में दो चम्मच जौ डालकर उबालें, ठंडा होने पर छानकर पी लें। स्वाद के लिए थोड़ा नींबू या शहद मिलाया जा सकता है।

ध्यान रखें कि ये ड्रिंक्स किडनी को हेल्दी बनाए रखने में मददगार हैं, लेकिन इन्हें किसी भी मेडिकल इलाज की तरह नहीं लेना चाहिए। इसलिए अगर किडनी से जुड़ी कोई समस्या महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

