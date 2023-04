10 April 2023 Ka Panchang : शुभ-अशुभ मुहूर्त जानने के लिए देखिए आज का पंचांग

10 April 2023 Ka Panchang : 10 अप्रैल 2023 को वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और सोमवार का दिन है। आज रात 8 बजकर 12 मिनट तक व्यतिपात योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 8 बजकर 37 मिनट से दोपहर 1 बजकर 39 मिनट तक यायीजय योग रहेगा। आज दोपहर 1 बजकर 39 मिनट तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र लग जायेगा। चलिए पंडित दिव्यांक शास्त्री से आज का पंचांग विस्तार से जानें।

आज 10 अप्रैल का पंचांग

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत- 1945 शुभकृत्

विक्रम सम्वत- 2080

आज की तिथि

तिथि – चतुर्थी 08:37 AM तक उसके बाद पंचमी

आज का नक्षत्र-अनुराधा 01:39 PM तक उसके बाद ज्येष्ठा

आज का करण -कौलव और तैतिल

आज का पक्ष- कृष्ण पक्ष आज का योग-वरीयान

आज का वार- सोमवार

आज सूर्योदय- सूर्यास्त का समय

सूर्योदय- 6:14 AM

सूर्यास्त– 6:41 PM

आज चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

चन्द्रोदय- 10:59 PM 10 अप्रैल

चन्द्रास्त- 9:44 AM 11 अप्रैल

सूर्य – मीन राशि में प्रवेश

आज चन्द्रमा की राशि

चन्द्रमा- वृश्चिक राशि पर संचार करेगा

दिन- सोमवार

माह- वैशाख मास व्रत- नहीं है

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त- 12:03 PM से 12:53 PM

अमृत काल– 04:25 AM से 05:58 AM

ब्रह्म मुहूर्त-04:38 AM से 05:26 AM

विजय मुहूर्त-02:06 PM से 02:56 PM

गोधूलि मुहूर्त-06:05 PM से 06:29 PM

निशिता काल-11:45 PM से 12:37 AM,

आज का शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धी योग-05:41 AM से 01:39 PM

रवि पुष्य योग -नहीं

अमृतसिद्धि योग-नहीं

द्विपुष्कर योग-नहीं

अभिजीत मुहूर्त- 12:03 PM से 12:53 PM

गुरू पुष्य योग -नहीं

आज का अशुभ समय

राहु काल – 07:48 AM से 09:21 AM तक

कालवेला / अर्द्धयामसे- 09:53:28 से 10:43:57 तक

दुष्टमुहूर्त- 12:53 PM से 01:42 PM, 03:22 PM से 04:12 PM

यमगण्ड – 10:55 AM से 12:28 PM

भद्रा- नहीं है

गुलिक- 13:34:20 से 15:08:59 तक

गंडमूल- 01:39 PM से 05:40 AM, Apr 11

आज का दिशा शूला : पूर्व