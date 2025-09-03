Parivartini Ekadashi 2025 : परिवर्तिनी एकादशी है आज , इस उपाय से बदल दें  दुर्भाग्य को सौभाग्य में

Parivartini Ekadashi Ke Upay : भाद्रपद माह के परिवर्तिनी एकादशी व्रत को बहुत ही कल्याणकारी बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। यह तिथि इस बार आज के दिन यानी 3 सितंबर, बुधवार को पड़ रही है। पौराणिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से जातक को समस्त पापों से मुक्ति मिल सकती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। वहीं, शास्त्रों में परिवर्तिनी एकादशी के कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं।, जिन्हें शाम के समय पालन करने से व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य दूर हो कर

सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है।



संध्या पूजा

संध्या पूजा में भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। साथ ही, ‘ओम नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का 108 बार जाप भी अवश्य करें।

करियर में सफलता

विष्णुजी का मंत्र जाप करने से व्यक्ति को अपने जीवन और करियर में सफलता मिल सकती है।

कपूर की आरती

संध्या पूजा में भगवान विष्णुजी की आरती में कपूर जरूर प्रयोग करना चाहिए।

खीर का भोग

संध्या काल में भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं।

खीर का प्रसाद बच्चों में बांटे

खीर को प्रसाद के रूप में बच्चों को बांट दें।