आज दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है हमारा संविधान : पीएम मोदी

नई दिल्ली। संविधान दिवस (Constitution Day) पर शनिवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि आज दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। आज पूरे सामर्थ्य से, अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए ये देश आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान (Our Constitution ) है।

पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना के पहले तीन शब्द- ‘We The People’ केवल शब्द नहीं हैं… ये एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा कि Pro People की ताकत से आज देश का सशक्तिकरण हो रहा। सामान्य मानवी के लिए कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। आजादी का ये अमृत काल देश के लिए ‘कर्तव्य काल’ है। व्यक्ति हों या संस्थाएं… हमारे दायित्व ही हमारी पहली प्रतिज्ञा है।

Addressing a programme on Constitution Day at the Supreme Court. https://t.co/pcTGKhucYc

