आज नवमी तिथि 11:11 AM तक उपरांत दशमी | नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 03:22 PM तक उपरांत उत्तर फाल्गुनी | हर्षण योग 09:09 PM तक, उसके बाद वज्र योग | करण कौलव 11:11 AM तक, बाद तैतिल 10:18 PM तक, बाद गर | आज राहु काल का समय 10:44 AM – 12:23 PM है | आज 09:07 PM तक चन्द्रमा सिंह उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा |

विक्रम संवत – 2078, आनन्द शक सम्वत – 1943, प्लव पूर्णिमांत – बैशाख अमांत – बैशाख

तिथि शुक्ल पक्ष नवमी शुक्ल पक्ष दशमी

नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी – May 20 03:57 PM – May 21 03:22 PM उत्तर फाल्गुनी – May 21 03:22 PM – May 22 02:06 PM