Tokyo Olympics 2020 : लवलीना बोरगोहेन ने रचा इतिहास , बॉक्सिंग में भारत का मेडल पक्का

Tokyo Olympics 2020 news भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympics 2020 ) में शुक्रवार को इतिहास रच दिया (made history) है। वह सेमीफाइनल (semi-finals) में पहुंच गई हैं। इस जीत के बाद भारत का एक और पदक पक्का (Another medal for India sure) हो गया है।