एक सच्चे खिलाड़ी में हमेशा एक सैनिक मौजूद होता है : Defense Minister Rajnath Singh

पुणे। केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने शुक्रवार को कहा कि मेरा यह स्वप्न है कि भारत एक खेल प्रधान देश बने जो ओलंपिक में Top देशों की श्रेणी में आए। उन्होंने कहा​ कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसमें मेरा साथ अवश्य देंगे। मैं उस पल के लिए भी स्वप्न देख रहा हूं, जब भारत को ओलंपिक (Olympic) का आयोजन करने का मौका मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सभी ओलंपियन, जो थोड़े से अंतर margin से चौथे स्थान पर रह गए या फाइनल में पहुंचे, लेकिन पदक नहीं पा सके। मेरे लिए वो सभी किसी विजेता (Winner) किसी पदक विजेता से कम नहीं है। आपने (Olympic) में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया यह कोई कम गौरव की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए भी गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी स्वयं खेल में रूचि लेते हैं । यह उनके नेतृत्व में हमारी सरकार का खेल और हमारे खिलाड़ियों के प्रति स्नेह और प्रतिबद्धता दर्शाता है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी एथलीट के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो होता है जब वह तिरंगा पकड़ता है। मैं समझता हूं की जब सूबेदार नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक देते हुए जब टोक्यो में राष्ट्र गान बजा, तब एक-एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा और आंखें ख़ुशी से नम हो गई थी। एक खास बात जो मुझे लगती है कि अब समय आ गया है कि हम सभी खेलों को समान महत्व देना शुरू करें। हमारे देश की महिलाएं भी लगातार खेल में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आप महिला हॉकी टीम hockey team और ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली हमारी 3 महिला-खिलाड़ियों का ही उदाहरण ले लीजिये।

उन्होंने कहा कि यह बेहद प्रसन्नता का विषय है कि इन प्रयासों का परिणाम पिछले कुछ वर्षों से दिखना शुरू हो चुका है। साल 2014 तथा 2018 के कामन वेल्थ गेम्स (Common Wealth Games) में हमने क्रमशः 64 और 66 पदकों के साथ 5वां और तीसरा स्थान हासिल किया। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खेलों की स्पर्धा में गुणवत्ता (Quality) बढ़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं ये केवल सरकारी योजनाएं (Schemes) नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, जिसे हमें और आगे लेकर जाना है। हमें अभी इन प्रयासों से सफलता के और नए आयाम हासिल करने हैं।

Addressing the gathering at the inauguration of Subedar Neeraj Chopra Stadium in Pune. Watch https://t.co/g1SFpBtG6p

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 27, 2021