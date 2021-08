Tokyo Olympics: भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास, 41 साल बाद ओलंपिक में पदक मिला

नई दिल्ली। भारतीय हॉकी टीम (Indian hockey team) ने 41 साल बाद ओलंपिक मेडल (olympic medal) जीतकर इतिहास रचा है। इससे पहले भारत में ओलंपिक मेडल (olympic medals in india) 1980 में आया था। भारती हॉकी टीम (Indian hockey team) ने जर्मन को 5-3 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है।

बता दें कि, पहले क्वार्टर में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम (Indian team) ने जोरदार तरीके से वापसी की और दूसरे क्वार्टर में स्कोर 3-3 हो गया था। वहीं, तीसरे क्वार्टर में भारती हॉकी टीम ने जर्मनी के खिलाफ जबरजस्त प्रदर्शन करते हुए स्कोर 5-3 कर दिया।

A HISTORIC COMEBACK! 🥉🙌#IND men’s #hockey team came back 3-3 in the first-half against #GER and took the lead in the final 30 minutes to win the match 5-4 and the #bronze medal 🙌#Tokyo2020 | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/acZHNxR5Py — #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 5, 2021

हालांकि, बाद में जर्मनी (jarmanee) ने एक गोल और दाग दिया,​ जिसके कारण स्कोर 4-5 हो गया। वहीं, आखिरी के तीन मिनट में भारत ने एक और पेनाल्टी कॉर्नर जर्मनी को दिया। श्रीजेश और भारतीय डिफेंडर्स ने जर्मनी को इस मौके का फायदा नहीं उठाने दिया। भारत को सेमीफाइनल में बेल्जियम (Belgium) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जबकि जर्मनी (jarmanee) को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था।