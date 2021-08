Tokyo Olympics: ​​भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची

नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में भारतीय महिला हॉकी टीम (Indian women’s hockey team) ने इतिहास रच दिया है। महिला हॉकी टीम (women’s hockey team) ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) को हराकर पहली बार सेमीफाइनल (semi-finals) में पहुंची है। महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया (Australia) को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल (semi-finals) में अपनी जगह बनाई है। ये पहला मौका है जब महिला हॉकी टीम (women’s hockey team) ओलंपिक के सेमीफाइनल (Olympic semi-finals) में पहुंची है।

🇮🇳 HISTORY HAS BEEN MADE!!! 🙌#IND beat and knock out world no. 2 #AUS in the quarter-final match of women’s #hockey by 1-0 to seal their spot in SEMI-FINAL for the first time ever! 😍👏#Tokyo2020 | #StrongerTogether | #UnitedByEmotion pic.twitter.com/HgBcsHg5Ob

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 2, 2021