Tokyo Olympics: Women’s hockey team की हार देख shahrukh khan बोले, Heartbreak!!!

Bollywood news: आज भारतीय महिला हॉकी टीम (India Women’s National Field Hockey Team) को मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन (Great Britain) की महिला हॉकी टीम से हुआ। कांस्य पदक (Bronze Medal) के लिए हुए इस मुकाबले ने टीम इंडिया (Team India) ने शानदार खेल दिखाया।

आपको बता दें, मजबूत जस्बा दिखाने बावजूद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ (India against England) 4-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी है। आपको बता दें, इस हार के साथ ही भारतीय हॉकी टीम (Indian hockey team) की टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में पदक जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया।

Heartbreak!!! But all reasons to hold our heads high. Well played Indian Women’s Hockey Team. You all inspired everyone in India. That itself is a victory.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 6, 2021