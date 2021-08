Tokyo Paralympics: Bhavina Patel ने जीता भारत का पहला मेडल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने की सराहना

Tokyo paralympics 2021: नेशनल स्पोर्ट्स डे (national sports day) के दिन टोक्यो पैरालिंपिक्स में भाविना पटेल ने भारत का सम्मान बढ़ा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक पैरालिंपिक्स (Paralympic) के मंच पर सिल्वर मेडल (silver medal) जीत दर्ज करवाई है। वह महिलाओं के टेबल टेनिस (table tennis) के क्लास फोर इवेंट का फाइनल भले ही हार गईं हो लेकिन उन्होंने देश के लिए पहला पदक अपने नाम कर दिया।

भाविना पटेल (Bhavina Patel)ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश के लिए सिल्वर मेडल (silver medal) जीता है। आपको बता दें, पैरालिंपिक्स खेलों के इतिहास में टेबल टेनिस में भारत को मिला पहला पदक है। ऐसे में आज भाविना पटेल (Bhavina Patel) की इस कामयाबी पर पूरे देश को गर्व से भर दिया है।

The remarkable Bhavina Patel has scripted history! She brings home a historic Silver medal. Congratulations to her for it. Her life journey is motivating and will also draw more youngsters towards sports. #Paralympics

— Narendra Modi (@narendramodi) August 29, 2021