Tokyo Paralympics LIVE: एक बार फिर जैवलिन थ्रो में भारत के हाथ लगे मेडल, एक साथ दो पर कब्जा

Tokyo pairaolympic: टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक के खेल में भारत के हाँथ जैवलिन थ्रो(jaivleen throw) में एक साथ दो मेडल लगे हैं। द्रेवेंद्र(Devendr) झाझरिया ने अपने पहले प्रयास में 60.28 का थ्रो फेंका है, जबकि सुंदर (Sunder)सिंह गुर्जर ने दूसरे प्रयास में 62.26 मीटर का थ्रो फेंका है।

इस तरह देवेंद्र ने सिल्वर और सूंदर ने कांस्य पदक जीता है। इससे पहले भारत के निरज चोपड़ा (Neeraj chopra) ने समाप्त हो चुके टोक्यो ओलिंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत पूरे विश्व(world) में भारत का सर गर्व से ऊंचा किया था। जब से जैवलिन थ्रो नामक खेल की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है।

🔥Devendra Jhajharia grabs #Silver and Sundar Singh Gurjar claims #Bronze as India dominate the podium in the Men's Javelin Throw F46 Final taking India's tally to 7 pic.twitter.com/7psG5e7p82

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) August 30, 2021