Tokyo Paralympics : सिंहराज अधाना ने 10-मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक, मेडल संख्या आठ हुई

Tokyo Paralympics: टोक्यो पैरालिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना परचम लहरा दिया है। भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन ने पदकों की झड़ी लगा दिया। भारत के सिंहराज अधाना (Singhraj Adhana) ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल (SH1) में कांस्य जीत लिया है। अब टोक्यो पैरालिंपिक में भारत को 8 मेडल आ गए हैं। शूटिंग में भारत को यह दूसरा मेडल मिला है। इससे पहले अवनि लेखरा ने शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। पूरे सोशल मीडिया पर लोग उन्हें कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई दे रहे हैं।

अवनि के अलावा सुमित अंतिल में भाला फेंक में भारत को गोल्‍ड मेडल दिलाया था। सिंहराज अधाना के कांस्य पदक जीतने पर अभिनव बिंद्रा ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फ़ाइनल में अविश्वसनीय वापसी करते हुए, सिंहराज अधाना ने 216.8 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीतने का कमाल कर दिखाया है।

Congratulations Singhraj Adhana on winning the Bronze medal in the men's 10m Air Pistol SH1 at the #Tokyo2020 Paralympics #Praise4Para

— Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) August 31, 2021