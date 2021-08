Tokyo TO India: टोक्यो से वापस स्वदेश लौटें भारत के स्वर्ण, शाम में आयोजित सम्मान सामारोह में होंगे शामिल

Tokyo TO India: भारत के सूरमा खिलाड़ी टोक्यो ओलिंपिक(Tokyo Olympic) में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर भारत लौटे हैं। इस बार के ओलिंपिक में भारतीय ने मेडल जीतने के मामले में पिछले अपने सारे रिकॉड को तोड़ा और सबसे यादगार पलों के साथ भारत लौटे। भारत में एयरपोर्ट(airport) पर चैंपियन खिलाड़ियों का स्वागत बहुत शानदार हुआ।

भारत ने इस बार के ओलिंपिक में कुल 7 पदक जीते जो लंदन ओलिंपिक(Landon Olympic) में हासिल किए गए 6 से एक ज्यादा रहे। एथलीट नीरज चोपड़ा ने भालाफेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया। भारत की एथलीट टीम के स्वदेश वापसी की जानकारी साई (Sports authority of India) ने सभी खिलाड़ी के एयरपोर्ट पर ली गई एक वीडियो के जरिए दी।

🇮🇳 Athletics team is back from #Tokyo2020

