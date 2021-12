IND Vs NZ 2nd Test Live Score : विराट कोहली ने टॉस जीता, टीम में तीन बदलाव के साथ बल्लेबाजी को उतरे

IND Vs NZ 2nd Test Live Score : भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया है। दो मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली (Indian captain Virat Kohli) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है।

Captain @imVkohli wins the toss and #TeamIndia will bat first at the Wankhede.

Live – https://t.co/KYV5Z1jAEM #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/GTffaDWNPY

— BCCI (@BCCI) December 3, 2021