नई दिल्ली: किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए टूलकिट ने अब काफी तूल पकड़ लिया है. इसी क्रम में अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के बाद निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला है. जानकारी के अनुसार, पेशे से वकील निकिता फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.

लोकेशन का पता चलते ही पुलिस निकिता और शांतनु को गिरफ्तार करेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निकिता जैकब के घर पर 11 फरवरी को स्पेशल सेल ने तलाशी की थी. यहां मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांचने के लिए टीम गई थी. इस दौरान पुलिस निकिता से नहीं मिल पाई. हालांकि, पुलिस ने निकिता से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए थे कि वो जांच में शामिल होंगी. मगर इसके बाद निकिता फरार हो गईं.

Non-bailable warrants issued against Nikita Jacob and Shantanu. The two are involved in the toolkit matter: Delhi Police

