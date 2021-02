नई दिल्ली: कुछ दिनों से बेंगलूरू ट्राफिक पुलिस तेज आवाज करने वाले एग्जॉस्ट साइलेंसर के खिलाफ एक मुहिम चला रही है, खासकर रॉयल एनफील्ड में पाए जाने वाले साइलेंसर को लेकर। इसी बीच इस मुहिम को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है।

आपको बता दें, लोग इस वीडियो को देखकर पुलिस वालों की तारीफ कर रहे हैं। यह वीडियो आईएफएस अफसर प्रवीण अंगूसामी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें एक पुलिसवाला ढेर सारे साइलेंसर्स पर रोड रोलर चढ़वाता नजर आ रहा है।

The Udupi district police, Karnataka, seized about 110 modified noisy silencers on two wheelers in a month-long drive & destroyed them using a road roller at the Manipal police station premises. #InstantJustice #Shared pic.twitter.com/4G7foLYpsK

— Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) February 10, 2021