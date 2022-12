Transit of planets in the year 2023 : नए साल में 9 ग्रहों की चाल  का होगा ये असर , ये राशियां रहेंगी भाग्यशाली

Transit of planets in the year 2023 : भारतीय ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों की गणना की वह पद्धति है जिसका भारत में विकास हुआ है। इसी पद्धति से पंचांग बनते हैं। ग्रह-नक्षत्रों की चाल और दिशा का जीवन में बहुत महत्व होता है। ग्रहों की चाल से का असर जलचर , नभचर और थलचर पर जीवन जी रहे जीवों पड़ता है। ग्रहों की चाल से प्राणियों के जीवन पर शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023 में कई बड़े ग्रहों की चाल बदलने वाली है। ज्योतिष में कुल मिलाकर 9 ग्रह है। जिनकी चाल पूर्व से निर्धारित होती है। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ऐसे ग्रह होते हैं जो लगभग हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा करीब हर सवा दो दिन में राशि बदल देते हैं।

साल 2023 में ग्रहों का गोचर

गुरु का गोचर 2023 सभी 9 ग्रहों में सबसे शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 24 नवंबर 2022 को गुरु अपनी स्वराशि मीन में वक्री से मार्गी हुए थे। 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु अपनी खुद की राशि मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

शनि का गोचर 2023 शनि 30 वर्ष के बाद अपनी स्वराशि कुंभ में 17 जनवरी 2023 को प्रवेश करेंगे. शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद 3 फरवरी को अस्त हो जाएंगे।

केतु

राहु का गोचर 2023 राहु एक से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए 18 माह का समय लेते हैं। राहु अभी मेष राशि में मौजूद हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहू उल्टी चाल से चलते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे।

केतु

केतु का गोचर 2023 केतु भी राहु के साथ 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेगा। केतु तुला से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे।

केतु

शुक्र का राशि परिवर्तन 2023 शुक्र ग्रह 5 दिसंबर 2022 से धनु राशि में हैं और फिर 29 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। साल 2023 में शुक्र लगभग हर एक माह में अपनी राशि बदलेंगे।

मंगल

मंगल का राशि परिवर्तन 2023 साल 2023 में मंगल का राशि परिवर्तन सबसे पहले 13 मार्च 2023 को होगा। मंगल वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे।

बुध

बुध का राशि परिवर्तन 2023 बुध वक्री होकर 31 दिसंबर 2022 को वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे फिर इसके बाद साल 2023 में हर एक माह में राशि परिवर्तन करेंगे।

सूर्य

सूर्य का राशि परिवर्तन 2023 सूर्य 16 दिसंबर 2022 को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। फिर इसके बाद 16 जनवरी 2023 को सूर्य धनु से कुंभ राशि में प्रवेश करेगी।